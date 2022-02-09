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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Циклон “Батсірай” на Мадагаскарі: кількість жертв перевищила 100 осіб

Циклон “Батсірай” на Мадагаскарі: кількість жертв перевищила 100 осіб

Київ • УНН

 • 17021 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Мадагаскарі кількість жертв внаслідок циклону “Батсірай” збільшилася. Загинула щонайменше 101 людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Madagascar Tribune.

Деталі 

За словами депутата округу Іконго Жана Брюнеля Разафінціандраофи, люди загинули в п'яти комунах. 

Більшість осіб загинули в результаті обвалення будинків через шквалисті вітри і зсуви. Будівлі були буквально знесені зі схилів гір.

У розпорядження центральної влади досі не надійшли відповідним чином оформлені документи про всіх загиблих в окрузі Іконго.

Контекст

Циклон “Батсірай” пронісся сушею обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год. Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення електроенергії. Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель зруйновано.

Доповнення

Мадагаскар все ще не оговтався від тропічного циклону “Ана”, який обрушився на острівну країну в Індійському океані 22 січня, внаслідок чого щонайменше 55 людей загинули внаслідок зсувів та обвалених будівель, а також викликав широкомасштабні повені.

Після руйнування Мадагаскару, “Ана” рушила на захід, досягнувши берега в Мозамбіку і продовживши рух углиб країни, в Малаві. Загалом загинуло 88 людей, зокрема на Мадагаскарі.

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