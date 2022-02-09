Циклон “Батсірай” на Мадагаскарі: кількість жертв перевищила 100 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. На Мадагаскарі кількість жертв внаслідок циклону “Батсірай” збільшилася. Загинула щонайменше 101 людина. Про це повідомляє УНН з посиланням на Madagascar Tribune.
Деталі
За словами депутата округу Іконго Жана Брюнеля Разафінціандраофи, люди загинули в п'яти комунах.
Більшість осіб загинули в результаті обвалення будинків через шквалисті вітри і зсуви. Будівлі були буквально знесені зі схилів гір.
У розпорядження центральної влади досі не надійшли відповідним чином оформлені документи про всіх загиблих в окрузі Іконго.
Контекст
Циклон “Батсірай” пронісся сушею обрушившись на східне узбережжя з зливою і швидкістю вітру 165 км/год. Циклон викликав повені, обвалив будівлі і спричинив вимкнення електроенергії. Одним із найбільш постраждалих міст була Нусі-Варіка, де майже 95% будівель зруйновано.
Доповнення
Мадагаскар все ще не оговтався від тропічного циклону “Ана”, який обрушився на острівну країну в Індійському океані 22 січня, внаслідок чого щонайменше 55 людей загинули внаслідок зсувів та обвалених будівель, а також викликав широкомасштабні повені.
Після руйнування Мадагаскару, “Ана” рушила на захід, досягнувши берега в Мозамбіку і продовживши рух углиб країни, в Малаві. Загалом загинуло 88 людей, зокрема на Мадагаскарі.