Циклон “Батсирай” на Мадагаскаре: число жертв превысило 100 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На Мадагаскаре число жертв в результате циклона “Батсирай” увеличилось. Погиб по меньшей мере 101 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Madagascar Tribune.
Детали
По словам депутата округа Иконго Жана Брюнеля Разафинциандра, люди погибли в пяти коммунах.
Большинство человек погибли в результате обрушения домов из-за шквалистых ветров и оползней. Здания были буквально снесены со склонов гор.
В распоряжение центральных властей до сих пор не поступили соответствующим образом оформленные документы обо всех погибших в округе Иконго.
Контекст
Циклон “Батсирай” пронесся сушей обрушившись на восточное побережье с ливнем и скоростью ветра 165 км/час. Циклон вызвал наводнения, обрушил здания и вызвал отключение электроэнергии. Одним из наиболее пострадавших городов была Нуси-Варика, где почти 95% зданий разрушено.
Дополнения
Мадагаскар все еще не оправился от тропического циклона “Ана”, который обрушился на островную страну в Индийском океане 22 января, в результате чего по меньшей мере 55 человек погибли в результате оползней и обрушенных зданий, а также вызвал широкомасштабные наводнения.
После разрушения Мадагаскара, “Ана” двинулась на запад, достигнув берега в Мозамбике и продолжив движение вглубь страны, в Малави. Всего погибло 88 человек, в том числе на Мадагаскаре.