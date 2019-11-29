Цифровий розрив: у зоні без інтернет-покриття живе 15% українців
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. В Україні 15% населення живе в зоні цифрового розриву - не охопленій мережами жодного з операторів інтернет-послуг. Про це з посиланням на дослідження повідомляє пресслужба ПАТ "Укртелеком", передає УНН.
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"Згідно з актуалізованим всеукраїнським дослідженням ПАТ "Укртелеком" щодо скорочення цифрового розриву, в Україні мешкає близько 6,3 млн громадян (15% від загального населення), які не охоплені мережами жодного з операторів інтернет-послуг", - вказали у компанії.
Додамо, ще у 2018 році уряд обіцяв подолати розрив у доступі до Інтернету.
Як повідомляв УНН, у Мінцифри розповіли, коли в Україні з'явиться 5G.
Раніше під 5G виділили додаткові частоти.