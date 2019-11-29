Цифровой разрыв: в зоне без интернет-покрытия живет 15% украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. В Украине 15% населения живет в зоне цифрового разрыва - неохваченной сетями одного из операторов интернет-услуг. Об этом со ссылкой на исследование сообщает пресс-служба ПАО "Укртелеком", передает УНН.
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"Согласно актуализированному всеукраинскому исследованию ПАО "Укртелеком" по сокращению цифрового разрыва, в Украине проживает около 6,3 млн граждан (15% от общего населения), которые не охвачены сетями одного из операторов интернет-услуг", - указали в компании.
Добавим, еще в 2018 году правительство обещало преодолеть разрыв в доступе к Интернету.
Как сообщал УНН, в Минцифры рассказали, когда в Украине появится 5G.
Ранее под 5G выделили дополнительные частоты.