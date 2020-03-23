Центри крові не забезпечені тестами на COVID-19 для перевірки донорів - ЦГЗ

“Центри крові не забезпечені тестами, ні швидкими, ні будь-якими іншими на перевірку донорів крові на COVID-19. Але центри крові роблять таку перевірку: температуру вимірюють у донора, перед тим, як він іде здавати кров, опитують його, наприклад, чи не подорожував він останнім часом. Також є такі засоби безпеки - донора просять помити руки перед та після донацією, чи продезінфікувати деззасобами. Але перевірка на вірус в центрах крові не відбувається поки що. Не розроблені нормативні певні документи”, - сказала Славінська-Ріцнер.

Вона додала, що сьогодні міри, які прийняті країною, а саме миття рук, тримання дистанції та самоізоляція - є основними мірами безпеки для людей, в тому числі для донорів, які здають кров. Також лікар проводить з донором бесіду про те, що є така ситуація в Україні, тому є певна перевірка і сповіщення про свідомий підхід до донорства, щоб людина не приховувала контакт з хворими.

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“Тоді все одно при спілкування з лікарем їй повідомлять про те, що їй варто не здавати зараз кров. І взагалі варто самоізолюватись і повідомити сімейному лікарю про те, що в неї був контакт і перші ознаки. Більше того - кожний донор не лише в даній ситуації, а в цілому, проходить міні-медогляд на станції переливання в центрі крові. Окрім опитувальника, перед тим, як людина здає кров, вона ще спілкується з лікарем-терапевтом, вона ще йде до лікаря-лаборанта, який бере в неї кров з пальчика і визначає рівень гемоглобіну. Рівень гемоглобіну вже може казати про певні показники здоров’я”, - зазначила Славінська-Ріцнер.

Вона також додала, що якщо лікар, спілкуючись з донором, дізнається, що у нього підвищена температура - ніхто не буде брати кров, не лише в рамках коронавірусу, а й в цілому. Такій людині рекомендують лікуватися, звертатися до сімейного лікаря.

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“Всі інші міри - вони поки що не прийняті у нас на законному рівні. Тобто, центри крові не можуть тестувати на коронавірус саме донорську кров. І одна з причин для того - що не доведено в світовій практиці, що через кров такий вірус передається”, - зазначила Славінська-Ріцнер.

Вона додала, що були випадки, коли хворі на коронавірус жінки народжувала здорових дітей, однак, в Україні таких випадків не було.

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“Кров перевіряється на чотири інфекції, відповідно до 385 наказу МОЗ України. На ВІЛ першого та другого типу, на гепатит В і гепатит С, на сифіліс. Також там загальний аналіз крові роблять, якщо так можна сказати. Рівень еритроцитів, тромбоцитів, білірубін, показники печінки перевіряють. Я вам хочу сказати, що оцей загальний аналіз - він уже може сказати про певні відхилення чи показання для переливання”, - сказала Славінська-Ріцнер.

За її словами, кров не використовують одразу після заготовлення. Спершу її тестують і видають на вимогу закладів Міністерства охорони здоров’я. Ця кров проходить лейкофільтрацію, щоб лейкоцити не атакували організм іншої людини, а також деякі станції переливання крові оснащені вірусінактивацією, але зазвичай кров не очищують.

Також додала, що з крові виготовляють декілька видів продукції - з 450 мілілітрів крові, які здає донор, виходить еритроцитна маса, тромбоцитна маса і плазма, а лейкоцити відфільтровують.

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“Плазма обов’язково лягає на карантин, відділена, на 6 місяців. А от еритроцити і тромбоцити обстежуються і видаються в заклади охорони здоров’я за потребою”, - розповіла Славінська-Ріцнер.

Також на COVID-19 не тестують і в Національному інституті раку.

“Наскільки я пам’ятаю - це не передбачено стандартом обстеження донорів, тому не перевіряють. Чи є така можливість? Мабуть, ні. Це неважливий шлях передачі, тому не є проблемою. Крапельна передача більш небезпечна у популяційному масштабі”, - сказав завідувач відділення дитячої онкології Національного інституту раку Сергій Павлик.

Нагадаємо, в Україні наразі зареєстровано 73 випадки інфікування коронавірусом.