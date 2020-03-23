Центри крові не забезпечені тестами на COVID-19 для перевірки донорів - ЦГЗ

ukru
20 березня, 16:58 • 77508 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 150680 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 247782 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Ексклюзив
20 березня, 11:44 • 249689 перегляди

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Ексклюзив
20 березня, 08:24 • 248148 перегляди

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Ексклюзив
20 березня, 07:00 • 231083 перегляди

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Ексклюзив
20 березня, 06:55 • 200573 перегляди

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

19 березня, 18:06 • 185880 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 146135 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 150225 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+2°
1.5 м/с
66 %
757 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

Подвійний обстріл Краматорська: окупанти вдарили по парамедиках і "білих янголах"

20 березня, 17:24 • 19875 перегляди
ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

ВРП звільнила суддю ОАСК Мазур через дисциплінарний проступок

20 березня, 17:56 • 19934 перегляди
На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

На фронті загинули медійники Дмитро Бєндіков та Кирило Полікевич

20 березня, 18:53 • 34719 перегляди
Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

Нова зустріч із США в Саудівській Аравії: ЗМІ дізналися, хто у складі української делегації

20 березня, 19:57 • 33404 перегляди
Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

Одеса під атакою дронів, лунають вибухи

20 березня, 20:08 • 22067 перегляди
Публікації
Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

20 березня, 12:11 • 247782 перегляди
Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо

Демонтаж історичної огорожі Байкового кладовища призупинено: що відомо
Ексклюзив

20 березня, 11:44 • 249689 перегляди
Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України

Два місяці після інавгурації Трампа: що змінилося для України
Ексклюзив

20 березня, 08:24 • 248148 перегляди
Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"

Заборона маркетингових договорів не зробить ліки дешевшими – це суперечить логіці, заявив СЕО мережі "Подорожник"
Ексклюзив

20 березня, 07:00 • 231085 перегляди
Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року

Весняне рівнодення – початок нового астрологічного року
Ексклюзив

20 березня, 06:55 • 200575 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

Демі Мур поділилася рідкісними фото з Брюсом Віллісом на його 70-річчя

20 березня, 15:29 • 79261 перегляди
Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

Мозок людини та хвилястих папужок має ідентичний механізм у створенні складних звуків

20 березня, 15:08 • 26915 перегляди
Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

Джоан Роулінг зробила неоднозначний допис, який сприйняли як критику акторів "Гаррі Поттера"

20 березня, 12:56 • 140264 перегляди
Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

Брюс Вілліс дав Самюелю Джексону пораду, яка змінила його кар'єру

20 березня, 11:47 • 153863 перегляди
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 113232 перегляди
Актуальне
Центри крові не забезпечені тестами на COVID-19 для перевірки донорів - ЦГЗ

Центри крові не забезпечені тестами на COVID-19 для перевірки донорів - ЦГЗ

Київ • УНН

 • 38355 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. У Центрі громадського здоров’я розповіли, що донорів не перевіряють на COVID-19 перед тим, як вони здадуть кров, оскільки не доведено, що коронавірус може передаватись у такий спосіб. Однак, всі донори проходять перевірку в інший спосіб. Про це у коментарі УНН розповіла керівник відділу безпеки крові та донорства Центру громадського здоров’я МОЗ Україна Ірина Славінська-Ріцнер.

“Центри крові не забезпечені тестами, ні швидкими, ні будь-якими іншими на перевірку донорів крові на COVID-19. Але центри крові роблять таку перевірку: температуру вимірюють у донора, перед тим, як він іде здавати кров, опитують його, наприклад, чи не подорожував він останнім часом. Також є такі засоби безпеки - донора просять помити руки перед та після донацією, чи продезінфікувати деззасобами. Але перевірка на вірус в центрах крові не відбувається поки що. Не розроблені нормативні певні документи”, - сказала Славінська-Ріцнер.

Вона додала, що сьогодні міри, які прийняті країною, а саме миття рук, тримання дистанції та самоізоляція - є основними мірами безпеки для людей, в тому числі для донорів, які здають кров. Також лікар проводить з донором бесіду про те, що є така ситуація в Україні, тому є певна перевірка і сповіщення про свідомий підхід до донорства, щоб людина не приховувала контакт з хворими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ нагадали правила профілактики для населення в період пандемії COVID-19

“Тоді все одно при спілкування з лікарем їй повідомлять про те, що їй варто не здавати зараз кров. І взагалі варто самоізолюватись і повідомити сімейному лікарю про те, що в неї був контакт і перші ознаки. Більше того - кожний донор не лише в даній ситуації, а в цілому, проходить міні-медогляд на станції переливання в центрі крові. Окрім опитувальника, перед тим, як людина здає кров, вона ще спілкується з лікарем-терапевтом, вона ще йде до лікаря-лаборанта, який бере в неї кров з пальчика і визначає рівень гемоглобіну. Рівень гемоглобіну вже може казати про певні показники здоров’я”, - зазначила Славінська-Ріцнер.

Вона також додала, що якщо лікар, спілкуючись з донором, дізнається, що у нього підвищена температура - ніхто не буде брати кров, не лише в рамках коронавірусу, а й в цілому. Такій людині рекомендують лікуватися, звертатися до сімейного лікаря.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Столичні сімейні лікарі та служба невідкладної допомоги отримали тести на коронавірус

“Всі інші міри - вони поки що не прийняті у нас на законному рівні. Тобто, центри крові не можуть тестувати на коронавірус саме донорську кров. І одна з причин для того - що не доведено в світовій практиці, що через кров такий вірус передається”, - зазначила Славінська-Ріцнер.

Вона додала, що були випадки, коли хворі на коронавірус жінки народжувала здорових дітей, однак, в Україні таких випадків не було.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Медики вивчають можливість передачі коронавірусу під час вагітності

“Кров перевіряється на чотири інфекції, відповідно до 385 наказу МОЗ України. На ВІЛ першого та другого типу, на гепатит В і гепатит С, на сифіліс. Також там загальний аналіз крові роблять, якщо так можна сказати. Рівень еритроцитів, тромбоцитів, білірубін, показники печінки перевіряють. Я вам хочу сказати, що оцей загальний аналіз - він уже може сказати про певні відхилення чи показання для переливання”, - сказала Славінська-Ріцнер.

За її словами, кров не використовують одразу після заготовлення. Спершу її тестують і видають на вимогу закладів Міністерства охорони здоров’я. Ця кров проходить лейкофільтрацію, щоб лейкоцити не атакували організм іншої людини, а також деякі станції переливання крові оснащені вірусінактивацією, але зазвичай кров не очищують.

Також додала, що з крові виготовляють декілька видів продукції - з 450 мілілітрів крові, які здає донор, виходить еритроцитна маса, тромбоцитна маса і плазма, а лейкоцити відфільтровують.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У дитячому відділенні Інституту раку через карантин виник дефіцит донорів, проблему вирішили

“Плазма обов’язково лягає на карантин, відділена, на 6 місяців. А от еритроцити і тромбоцити обстежуються і видаються в заклади охорони здоров’я за потребою”, - розповіла Славінська-Ріцнер.

Також на COVID-19 не тестують і в Національному інституті раку.

“Наскільки я пам’ятаю - це не передбачено стандартом обстеження донорів, тому не перевіряють. Чи є така можливість? Мабуть, ні. Це неважливий шлях передачі, тому не є проблемою. Крапельна передача більш небезпечна у популяційному масштабі”, - сказав завідувач відділення дитячої онкології Національного інституту раку Сергій Павлик.

Нагадаємо, в Україні наразі зареєстровано 73 випадки інфікування коронавірусом.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$232.38
Brent
$72.26
Bitcoin
$84,677.70
S&P 500
$5,649.78
Газ TTF
$42.86
Золото
$3,043.50
Ethereum
$1,987.71