Центры крови не обеспечены тестами на COVID-19 для проверки доноров - ЦОЗ

"Центры крови не обеспечены тестами, ни быстрыми, ни любыми другими на проверку доноров крови на COVID-19. Но центры крови делают такую проверку: температуру измеряют у донора, перед тем, как он идет сдавать кровь, опрашивают его, например, не путешествовал ли он в последнее время. Также есть такие средства безопасности - донора просят помыть руки перед и после донацией, или продезинфицировать дезсредствами. Но проверка на вирус в центрах крови не происходит пока. Не разработаны нормативные определенные документы", - сказала Славинская-Рицнер.

Она добавила, что сегодня меры, принятые государством, а именно мытье рук, выдерживание дистанции и самоизоляция - являются основными мерами безопасности для людей, в том числе для доноров, которые сдают кровь. Также врач проводит с донором беседу о том, что есть такая ситуация в Украине, поэтому есть определенная проверка и оповещение о сознательном подходе к донорству, чтобы человек не скрывал контакт с больными.

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"Тогда все равно при общении с врачом ему сообщат о том, что ему стоит не сдавать сейчас кровь. И вообще стоит самоизолироваться и сообщить семейному врачу о том, что у него был контакт и первые признаки. Более того - каждый донор не только в данной ситуации, а в целом, проходит мини-медосмотр на станции переливания в центре крови. Кроме опросника, перед тем, как человек сдает кровь, он еще общается с врачом-терапевтом, он еще идет к врачу-лаборанту, который берет у него кровь из пальца и определяет уровень гемоглобина. Уровень гемоглобина уже может говорить об определенных показателях здоровья", - отметила Славинская-Рицнер.

Она также добавила, что если врач, общаясь с донором, узнает, что у него повышенная температура - никто не будет брать кровь не только в рамках коронавируса, но и в целом. Такому человеку рекомендуют лечиться, обращаться к семейному врачу.

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"Все остальные меры - они пока не приняты у нас на законном уровне. То есть, центры крови не могут тестировать на коронавирус именно донорскую кровь. И одна из причин для этого - что не доказано в мировой практике, что через кровь такой вирус передается", - отметила Славинская-Рицнер.

Она добавила, что были случаи, когда больные коронавирусом женщины рожали здоровых детей, однако, в Украине таких случаев не было.

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"Кровь проверяется на четыре инфекции, в соответствии с 385 приказом Минздрава Украины. ВИЧ первого и второго типа, гепатит В и гепатит С, сифилис. Также там общий анализ крови делают, если так можно сказать. Уровень эритроцитов, тромбоцитов, билирубин, показатели печени проверяют. Я вам хочу сказать, что этот общий анализ - он уже может сказать об определенных отклонения или показаниях для переливания", - сказала Славинская-Рицнер.

По ее словам, кровь не используют сразу после заготовки. Сначала ее тестируют и выдают по требованию заведений Министерства здравоохранения. Эта кровь проходит лейкофильтрацию, чтобы лейкоциты не осаждалась организм другого человека, а также некоторые станции переливания крови оснащены вирусинактивацией, но обычно кровь не очищают.

Также добавила, что из крови изготавливают несколько видов продукции - с 450 миллилитров крови, которые сдает донор, выходит эритроцитной масса, тромбоцитна масса и плазма, а лейкоциты отфильтровывают.

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"Плазма обязательно ложится на карантин, отделенная, на 6 месяцев. А вот эритроциты и тромбоциты обследуются и выдаются в учреждения здравоохранения по необходимости", - рассказала Славинская-Рицнер.

Также на COVID-19 не тестируются и в Национальном институте рака.

"Насколько я помню - это не предусмотрено стандартом обследования доноров, поэтому не проверяют. Есть ли такая возможность? Пожалуй, нет. Это не важный путь передачи, поэтому не является проблемой. Капельная передача более опасна в популяционном масштабе", - сказал заведующий отделением детской онкологии Национального института рака Сергей Павлик.

Напомним, в Украине пока зарегистрировано 73 случая инфицирования коронавируса.