Центр протидії дезінформації попередив, що восени рф посилить пропаганду про "енергетичну кризу" в Україні
Київ • УНН
Російська пропаганда планує залякувати українців блекаутом та економічною катастрофою з настанням холодів. Центр протидії дезінформації попереджає про маніпуляції темою відключень електроенергії.
З настанням осінньо-зимового періоду російська пропаганда посилить залякування "енергетичною кризою" та "економічною катастрофою", що нібито очікує на Україну. Про це пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.
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Прогнозується, що з настанням осінньо-зимового періоду російська пропаганда продовжуватиме маніпулювати темою тривалих стабілізаційних відключень електроенергії та залякувати українців блекаутом, замерзанням взимку та обвалом економіки.
"Укренерго" попереджає про фейкові графіки відключень у Telegram-каналах 29.08.24, 15:21 • 10772 перегляди
Основний наголос робитиметься на буцімто неспроможності української влади виправити ситуацію, єдиним виходом з якої є зміна політичного курсу та прийняття російських умов припинення війни
Нагадаємо
Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за умови, якщо не буде ударів рф, які критично вплинуть на енергосистему.