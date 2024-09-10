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Центр протидії дезінформації попередив, що восени рф посилить пропаганду про "енергетичну кризу" в Україні

Центр протидії дезінформації попередив, що восени рф посилить пропаганду про "енергетичну кризу" в Україні

Київ • УНН

 • 22089 перегляди

Російська пропаганда планує залякувати українців блекаутом та економічною катастрофою з настанням холодів. Центр протидії дезінформації попереджає про маніпуляції темою відключень електроенергії.

З настанням осінньо-зимового періоду російська пропаганда посилить залякування "енергетичною кризою" та "економічною катастрофою", що нібито очікує на Україну. Про це пише УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Деталі

Прогнозується, що з настанням осінньо-зимового періоду російська пропаганда продовжуватиме маніпулювати темою тривалих стабілізаційних відключень електроенергії та залякувати українців блекаутом, замерзанням взимку та обвалом економіки. 

"Укренерго" попереджає про фейкові графіки відключень у Telegram-каналах 29.08.24, 15:21 • 10772 перегляди

Основний наголос робитиметься на буцімто неспроможності української влади виправити ситуацію, єдиним виходом з якої є зміна політичного курсу та прийняття російських умов припинення війни

- попередили аналітики. 

Нагадаємо

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна пройде зиму в нормальному режимі електрозабезпечення за умови, якщо не буде ударів рф, які критично вплинуть на енергосистему.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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