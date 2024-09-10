Центр противодействия дезинформации предупредил, что осенью рф усилит пропаганду об «энергетическом кризисе» в Украине
Киев • УНН
Российская пропаганда планирует запугивать украинцев блэкаутом и экономической катастрофой с наступлением холодов. Центр противодействия дезинформации предупреждает о манипуляции темой отключений электроэнергии.
С наступлением осенне-зимнего периода российская пропаганда усилит запугивание «энергетическим кризисом» и «экономической катастрофой», которая якобы ожидает Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Детали
Прогнозируется, что с наступлением осенне-зимнего периода российская пропаганда будет продолжать манипулировать темой длительных стабилизационных отключений электроэнергии и запугивать украинцев блэкаутом, замерзанием зимой и обвалом экономики.
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Основной упор будет делаться на якобы неспособности украинской власти исправить ситуацию, единственным выходом из которой является изменение политического курса и принятие российских условий прекращения войны
Напомним,
Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при условии, если не будет ударов рф, которые критически повлияют на энергосистему.