Центр противодействия дезинформации предупредил, что осенью рф усилит пропаганду об «энергетическом кризисе» в Украине

С наступлением осенне-зимнего периода российская пропаганда усилит запугивание «энергетическим кризисом» и «экономической катастрофой», которая якобы ожидает Украину. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Детали

Прогнозируется, что с наступлением осенне-зимнего периода российская пропаганда будет продолжать манипулировать темой длительных стабилизационных отключений электроэнергии и запугивать украинцев блэкаутом, замерзанием зимой и обвалом экономики.

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Основной упор будет делаться на якобы неспособности украинской власти исправить ситуацию, единственным выходом из которой является изменение политического курса и принятие российских условий прекращения войны - предупредили аналитики.

Напомним,

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина пройдет зиму в нормальном режиме электрообеспечения при условии, если не будет ударов рф, которые критически повлияют на энергосистему.