"Укрэнерго" предупреждает о фейковых графиках отключений в Telegram-каналах

В украинских Telegram-каналах активно распространяют фейки о создании «официальных» страниц оповещения о графиках отключений, в частности - в Киеве и Киевской области. Об этом предупредили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

В компании отмечают, что информация о якобы графиках отключений это очередная манипуляция на чувствительной теме.

Пожалуйста, не переходите по ссылкам, указанным в таких сообщениях. Данные, которые требуют при регистрации на таких телеграм-каналах, могут быть использованы мошенниками в своих недобросовестных целях - заявили в «Укрэнерго».

Энергетики подчеркивают, что сегодня НЭК «Укрэнерго» и сервис Киев Цифровой запустили систему информирования о состоянии энергосистемы.

Актуальную информацию о графиках отключений в столице - можно узнать там.

Дополнение

Кроме того, в компании рассказали, что НЭК «Укрэнерго» также работает над созданием приложения, где жители всех регионов Украины будут иметь возможность получить информацию о состоянии энергосистемы, вероятность применения отключений и спланировать рациональное потребление электроэнергии в течение суток.

Пожалуйста, не давайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК «Укрэнерго», Минэнерго и ваших облэнерго - отмечают энергетики.

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