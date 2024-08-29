"Укрэнерго" предупреждает о фейковых графиках отключений в Telegram-каналах
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» предостерегает от фейковых Telegram-каналов, распространяющих ложную информацию о графиках отключений. Компания запустила официальный сервис информирования о состоянии энергосистемы и работает над созданием приложения для всех регионов.
В украинских Telegram-каналах активно распространяют фейки о создании «официальных» страниц оповещения о графиках отключений, в частности - в Киеве и Киевской области. Об этом предупредили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
В компании отмечают, что информация о якобы графиках отключений это очередная манипуляция на чувствительной теме.
Пожалуйста, не переходите по ссылкам, указанным в таких сообщениях. Данные, которые требуют при регистрации на таких телеграм-каналах, могут быть использованы мошенниками в своих недобросовестных целях
Энергетики подчеркивают, что сегодня НЭК «Укрэнерго» и сервис Киев Цифровой запустили систему информирования о состоянии энергосистемы.
Актуальную информацию о графиках отключений в столице - можно узнать там.
Дополнение
Кроме того, в компании рассказали, что НЭК «Укрэнерго» также работает над созданием приложения, где жители всех регионов Украины будут иметь возможность получить информацию о состоянии энергосистемы, вероятность применения отключений и спланировать рациональное потребление электроэнергии в течение суток.
Пожалуйста, не давайте себя обмануть, всегда проверяйте информацию на официальных страницах НЭК «Укрэнерго», Минэнерго и ваших облэнерго
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