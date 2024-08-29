"Укренерго" попереджає про фейкові графіки відключень у Telegram-каналах

В українських Telegram-каналах активно поширюють фейки щодо створення "офіційних" сторінок сповіщення про графіки відключень, зокрема – у Києві та на Київщині. Про це попередили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

В компанії наголошують, що інформація про нібито графіки відключень це чергова маніпуляція на чутливій темі.

Будь ласка, не переходьте за посиланнями, вказаними у таких дописах. Дані, які вимагають при реєстрації на таких телеграм-каналах, можуть бути використані шахраями у своїх недоброчесних цілях

Енергетики підкреслюють, що сьогодні НЕК "Укренерго" та сервіс Київ Цифровий запустили систему інформування про стан енергосистеми.

Актуальну інформацію про графіки відключень у столиці – можна дізнатися там.

Доповнення

Окрім того, в компанії розповіли, що НЕК "Укренерго" також працює над створення додатка, де жителі всіх регіонів України будуть мати можливість отримати інформацію про стан енергосистеми, вірогідність застосування відключень та спланувати раціональне споживання електроенергії протягом доби.

Будь ласка, не давайте себе ошукати, завжди перевіряйте інформацію на офіційних сторінках НЕК "Укренерго", Міненерго та ваших обленерго