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Центр громадського здоров’я має близько 800 нових повідомлень про підозру на COVID-19

Центр громадського здоров’я має близько 800 нових повідомлень про підозру на COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 липня. УНН. До Центру громадського здоров’я, станом на ранок 12 липня, надійшло 785 повідомлень про підозру на COVID-19. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал МОЗ “Коронавірус_інфо”.

“Станом на ранок 12 липня 2020 року до Центру надійшло 785 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 101 434 повідомлення про підозру на COVID-19”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні вже понад 53 тисячі випадків COVID-19, за минулу добу виявлено понад 600.

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