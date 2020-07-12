Центр общественного здоровья получил около 800 сообщений о подозрении на COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. В Центр общественного здоровья, по состоянию на утро 12 июля, поступило 785 сообщений о подозрении на COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram канал МЗ "Коронавирус_инфо".
"По состоянию на утро 12 июля 2020 в Центр поступило 785 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с началу 2020 года поступило 101 434 сообщения о подозрении на COVID-19", - говорится в сообщении.
Напомним, в Украине уже более 53 000 случаев COVID-19, за минувшие сутки выявлено более 600.
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