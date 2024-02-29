Цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу до ЄС - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський наголосив, що 2024 рік має стати часом реальних переговорів про вступ України до Європейського Союзу, а перші кроки можуть розпочатися вже цієї весни.
Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо європейського напряму України. Він наголосив, що цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.
Деталі
Провів сьогодні нараду щодо європейського напряму – наших відносин із Євросоюзом, щодо завдань на цей рік, загалом щодо інтеграції, і конкретно щодо відносин із сусідами у Євросоюзі. Наш пріоритет очевидний: усі домовленості, які є, мають виконуватись, і кожне слово, яке звучить, має працювати в реальності. Україна забезпечує саме такий підхід на європейському напрямку. І саме завдяки цьому ми вже досягли історичних результатів
Він додав, що цей рік має стати часом реальних перемовин щодо вступу, а також, що вже цієї весни можна розпочати, зробити перші переговорні кроки.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський заявив, що за результатами візитів до Балканських країн є нові оборонні домовленості, нові пакети допомоги, а також домовленості щодо спільного виробництва з партнерами.