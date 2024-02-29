Этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению в ЕС - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что 2024 год должен стать временем реальных переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, а первые шаги могут начаться уже этой весной.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по европейскому направлению Украины. Он отметил, что этот год должен стать временем реальных переговоров о вступлении. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.
Детали
Провел сегодня совещание по европейскому направлению - наших отношений с Евросоюзом, по задачам на этот год, в целом по интеграции, и конкретно по отношениям с соседями в Евросоюзе. Наш приоритет очевиден: все договоренности, которые есть, должны выполняться, и каждое слово, которое звучит, должно работать в реальности. Украина обеспечивает именно такой подход на европейском направлении. И именно благодаря этому мы уже достигли исторических результатов
Он добавил, что этот год должен стать временем реальных переговоров по вступлению, а также, что уже этой весной можно начать, сделать первые переговорные шаги.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по результатам визитов в Балканские страны есть новые оборонные договоренности, новые пакеты помощи, а также договоренности по совместному производству с партнерами.
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