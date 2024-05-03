"Це посилення стане новим ковтком повітря": Євлаш про пакет допомоги від США

Військова допомога від США дозволить Повітряним силам ефективніше боротися з комбінованими атаками росіян, що дозволить прикривати українські міста та критичні об’єкти. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил Ілля Євлаш, передає кореспондент УНН.

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Звичайно, що це допоможе нам ефективніше боротися з комбінованими атаками, коли ворог застосовує різні цілі на різних швидкостях, на різних висотах. Відповідно це дозволить прикрити наші міста, наші критичні об’єкти. За цей час ворог постарався виснажити нашу систему ППО і звісно, що це посилення стане новим ковтком повітря, яке дозволить ефективніше прикривати наші міста та рятувати життя та здоров’я наших громадян