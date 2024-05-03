"Это усиление станет новым глотком воздуха": Евлаш о пакете помощи от США

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
dzho-baidenДжо Байден
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
  •  116009 просмотра

Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога

Эксклюзив
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
  •  116453 просмотра

Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения
  •  118476 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ должно "заподозрить" более тысячи воинов АТО, или снять все обвинения

Эксклюзив
Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны
  •  112552 просмотра

Более 218 тыс. девайсов передали украинским ученикам и учителям для учебы в условиях войны

Эксклюзив
Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"
2 мая 2024, 05:35  •  107226 просмотра

Основание и политическое преследование: нардепы о "деле министра Сольского"

Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
1 мая 2024, 12:38  •  126040 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
1 мая 2024, 11:55  •  124884 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
1 мая 2024, 11:20  •  119289 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
1 мая 2024, 08:36  •  115119 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
1 мая 2024, 07:24  •  101955 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Новости по теме
"Это усиление станет новым глотком воздуха": Евлаш о пакете помощи от США

"Это усиление станет новым глотком воздуха": Евлаш о пакете помощи от США

  •  4785 просмотра
Венгрия скорректировала формулу цены на топливо для сдерживания подорожания

Венгрия скорректировала формулу цены на топливо для сдерживания подорожания

  •  3807 просмотра
россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму

россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму

  •  4489 просмотра
В апреле Благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, среди которых 11-летняя Юля с тяжелой формой сколиоза

В апреле Благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, среди которых 11-летняя Юля с тяжелой формой сколиоза

  •  4446 просмотра
Баллистических, управляемых, крылатых ракет или дронов-камикадзе этой ночью враг не применял, а бил КАБами - Евлаш

Баллистических, управляемых, крылатых ракет или дронов-камикадзе этой ночью враг не применял, а бил КАБами - Евлаш

  •  5099 просмотра
Турция отвергает передачу другим странам российских ракетных систем С-400, которые предлагали передать Украине

Турция отвергает передачу другим странам российских ракетных систем С-400, которые предлагали передать Украине

  •  7510 просмотра
Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

  •  8551 просмотра
В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны

В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны

  •  7589 просмотра
В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые

В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые

  •  8614 просмотра
ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам

ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам

  •  6935 просмотра

Популярные

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

3 мая: Всемирный день свободы прессы, Международный день солнца, Страстная пятница

  •  108753 просмотра
Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

Россия может готовить наступление на две области Украины - ГУР

  •  103065 просмотра
Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

Украина усилила оборонительные позиции на поле боя - Кирби

  •  108269 просмотра
Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

Reuters: российские войска зашли на базу американских военных в Нигере

  •  101263 просмотра
В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

В результате российского обстрела Донетчины погибли два человека

  •  84863 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  223940 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  243958 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  255664 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  277241 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  305992 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  303557 просмотра

"Это усиление станет новым глотком воздуха": Евлаш о пакете помощи от США

По словам представителя Воздушных сил Ильи Евлаша, пакет помощи от США позволит украинским ВС более эффективно противостоять комбинированным российским атакам и защищать украинские города и критически важные объекты.

Война •   •  4785 просмотра
"Это усиление станет новым глотком воздуха": Евлаш о пакете помощи от США

Венгрия скорректировала формулу цены на топливо для сдерживания подорожания

Венгрия скорректировала формулу цены на топливо, исключив некоторые страны Центральной Европы из сравнительной базы, чтобы снизить цены для венгров.

Новости Мира •   •  3807 просмотра
Венгрия скорректировала формулу цены на топливо для сдерживания подорожания

россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму

россия утверждает, что якобы уничтожила и перехватила 5 беспилотников в белгородской области и 1 беспилотник в оккупированном Крыму.

Война •   •  4489 просмотра
россия заявила об обнаружении ночью дронов в белгородской области рф и в оккупированном Крыму

В апреле Благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, среди которых 11-летняя Юля с тяжелой формой сколиоза

В апреле Биржа благотворительности "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, в частности 11-летней Юле с тяжелой формой сколиоза, которая перенесла сложную операцию на позвоночнике.

Общество •   •  4446 просмотра
В апреле Благотворительная биржа "ДоброДій" помогла 15 тяжелобольным детям, среди которых 11-летняя Юля с тяжелой формой сколиоза

Баллистических, управляемых, крылатых ракет или дронов-камикадзе этой ночью враг не применял, а бил КАБами - Евлаш

Прошлой ночью российские войска не применяли баллистические, управляемые, крылатые ракеты, ракеты-камикадзе или беспилотники, но атаковали прифронтовые районы управляемыми авиабомбами, в частности в Харьковской области.

Война •   •  5099 просмотра
Баллистических, управляемых, крылатых ракет или дронов-камикадзе этой ночью враг не применял, а бил КАБами - Евлаш

Турция отвергает передачу другим странам российских ракетных систем С-400, которые предлагали передать Украине

Турция не будет передавать свои зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства ни одной другой стране, заявил министр обороны страны.

Война •   •  7510 просмотра
Турция отвергает передачу другим странам российских ракетных систем С-400, которые предлагали передать Украине

Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

Оккупанты подтягивают личный состав, боеприпасы и военную технику на Купянском направлении, но чрезвычайной активности противника на этом участке не наблюдается.

Война •   •  8551 просмотра
Чрезвычайной активности врага не наблюдается - спикер ОСУВ "Хортица" о ситуации на Купянском направлении

В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны

Министр иностранных дел Чехии заявил, что, хотя страна приветствует беженцев, она не поддерживает тех, кто пытается уклониться от законной военной службы.

Наши за границей •   •  7589 просмотра
В Чехии не приветствуют уклонистов из Украины - глава МИД страны

В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые

В селе Новоосиново Купянского района погиб 66-летний мужчина, а около 15 населенных пунктов Харьковской области, включая Синьковку, Петропавловку, Котляровку, Дергачи, Липцы и Рубленое, подверглись артиллерийским, минометным и авиационным обстрелам, что привело к человеческим жертвам и разрушениям гражданской инфраструктуры.

Война •   •  8614 просмотра
В Харьковской области враг обстрелял три района, в том числе КАБами, есть погибший и раненые

ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам

ЮНЕСКО присудила Всемирную премию за свободу прессы всем палестинским журналистам.

Новости Мира •   •  6935 просмотра
ЮНЕСКО присудила премию за свободу прессы всем палестинским журналистам