"Это усиление станет новым глотком воздуха": Евлаш о пакете помощи от США

Военная помощь от США позволит Воздушным силам эффективнее бороться с комбинированными атаками россиян, что позволит прикрывать украинские города и критические объекты. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает корреспондент УНН.

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Конечно, что это поможет нам эффективнее бороться с комбинированными атаками, когда враг применяет различные цели на разных скоростях, на разных высотах. Соответственно это позволит прикрыть наши города, наши критические объекты. За это время враг постарался истощить нашу систему ПВО и конечно, что это усиление станет новым глотком воздуха, которое позволит эффективнее прикрывать наши города и спасать жизни и здоровье наших граждан - сказал Евлаш.

Напомним

В среду, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал пакет законодательства, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов дополнительной военной и экономической помощи Украине, а также помощь другим союзникам США.