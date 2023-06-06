"Це не ракетний удар": у Силах оборони півдня заявили, що підрив Каховської ГЕС відбувся зсередини

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"Ми констатуємо, що окупанти підірвали частину Каховської ГЕС. Не вся дамба зруйнована. Є суттєві пошкодження ділянки, там, де проривається вода. Обсяги цього руйнування дійсно великі, саме через це підйом води може бути досить високий і створювати надзвичайну техногенну ситуацію", - повідомила Гуменюк.

Вона підкреслила: "Це абсолютно не ракетний удар. Навіть по виду ушкоджень, по зовнішньому вигляду самої дамби видно, що підрив відбувся зсередини".

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Речниця зауважила, що Сили оборони півдня раніше попереджали, що росіяни готували такий акт на Каховській ГЕС, і стягнули туди вибухівку. За її словами, ворог тривалий час використовував це як шантаж, а потім використали частину пошкоджень, "щоб скинути воду".

"Кілька тижнів тому вже було підтоплення лівого берега, коли вони втратили навіть свій особовий склад там, де позаливало бліндажі, окопи і оборонні споруди, у тому числі мінні загородження", - поінформувала Гуменюк.

Вона попередила, що наступним етапом може бути підрив заводу "Кримський Титан" в Армянську, оскільки українські Сили оборони "спостерігали їх роботу із замінування". Гуменюк констатувала, що це "ланки однієї операції", і загарбники "будуть продовжувати техногенний шантаж і далі".

Крім цього, вона розповіла, що окупанти вдалися до підриву, оскільки "втомилися чекати" з якого напрямку відбудеться контрнаступ ЗСУ, і будь-яка активність Сил оборони, у тому числі контрбатарейної роботи, призвели до того, що "в них не витримали нерви".

"Вони (росіяни, - ред.) намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування... Вони вирішили, що зараз таким чином вони зможуть зупинити контрнаступ українських сил... Вже не почувають себе захищеними і більш-менш спокійними, і це наслідки нашої бойової роботи протягом довготривалого часу. Вони усвідомлюють, що безпечних місць дислокації для них фактично на лівому березі немає", - заявила вона.

Гуменюк стверджує, що унаслідок підриву смуга вогневих позицій військових рф "суттєво посунеться", оскільки вода "зробить свою справу". Вона додала, що через високий рівень води вони мають відсунутися "якомога далі" від лівого берега, що також означає, що "трохи легше" буде херсонцям на правому березі Дніпра стосовно обстрілів.

Нагадаємо

6 червня російська армія здійснила підрив Каховської ГЕС.

В Укргідроенерго заявили, що Каховська ГЕС через ворожий підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Речниця Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці.