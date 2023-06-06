"Это не ракетный удар": в Силах обороны юга заявили, что подрыв Каховской ГЭС произошел изнутри

Цитата

"Мы констатируем, что оккупанты взорвали часть Каховской ГЭС. Не вся дамба разрушена. Есть существенные повреждения участка, там, где прорывается вода. Объемы этого разрушения действительно большие, именно поэтому подъем воды может быть достаточно высокий и создавать чрезвычайную техногенную ситуацию", - сообщила Гуменюк.

Она подчеркнула: "Это абсолютно не ракетный удар. Даже по виду повреждений, по внешнему виду самой дамбы видно, что подрыв произошел изнутри".

Детали

Пресс-секретарь отметила, что Силы обороны юга ранее предупреждали, что россияне готовили такой акт на Каховской ГЭС, и стянули туда взрывчатку. По ее словам, враг долгое время использовал это как шантаж, а затем использовали часть повреждений, "чтобы сбросить воду".

"Несколько недель назад уже было подтопление левого берега, когда они потеряли даже свой личный состав там, где позаливало блиндажи, окопы и оборонительные сооружения, в том числе минные заграждения", - проинформировала Гуменюк.

Она предупредила, что следующим этапом может быть подрыв завода "Крымский Титан" в Армянске, поскольку украинские Силы обороны "наблюдали их работу по минированию". Гуменюк констатировала, что это "звенья одной операции", и захватчики "будут продолжать техногенный шантаж и дальше".

Кроме этого, она рассказала, что оккупанты прибегли к подрыву, поскольку "устали ждать" с какого направления произойдет контрнаступление ВСУ, и любая активность Сил обороны, в том числе контрбатарейной работы, привели к тому, что "у них не выдержали нервы".

"Они (россияне, - ред.) пытаются увеличить площадь водной поверхности, чтобы украинские силы обороны не прибегли к форсированию... Они решили, что сейчас таким образом они смогут остановить контрнаступление украинских сил... Уже не чувствуют себя защищенными и более-менее спокойными, и это последствия нашей боевой работы в течение длительного времени. Они осознают, что безопасных мест дислокации для них фактически на левом берегу нет", - заявила она.

Гуменюк утверждает, что в результате подрыва полоса огневых позиций военных рф "существенно сдвинется", поскольку вода "сделает свое дело". Она добавила, что из-за высокого уровня воды они должны отодвинуться "как можно дальше" от левого берега, что также означает, что "немного легче" будет херсонцам на правом берегу Днепра в отношении обстрелов.

Напомним

6 июня российская армия осуществила подрыв Каховской ГЭС.

В Укргидроэнерго заявили, что Каховская ГЭС из-за вражеского подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Пресс-секретарь Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности.