"Це ганьба": Трамп не отримав жодної реакції від кремля на новий "дедлайн"

Президент США Дональд Трамп заявив, що нові тарифи, спрямовані на ізоляцію російської економіки, набудуть чинності через 10 днів, але, за його словами, кремль на це не відреагував, передає УНН із посиланням на АР.

Я не отримав жодної відповіді. Це ганьба

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Президент США Дональд Трамп заявив журналістам, що новий термін для президента росії володимира путіна щодо досягнення угоди про припинення бойових дій з Україною – 10 днів