"Это позор": Трамп не получил никакой реакции от кремля на новый "дедлайн"

Президент США Дональд Трамп заявил, что новые тарифы, направленные на изоляцию российской экономики, вступят в силу через 10 дней, но, по его словам, кремль на это не отреагировал, передает УНН со ссылкой на АР.

Я не получил никакого ответа. Это позор

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Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что новый срок для президента россии владимира путина по достижению соглашения о прекращении боевых действий с Украиной – 10 дней