ЦАХАЛ атакував шість аеропортів Ірану, знищивши 15 літаків та вертольотів

У межах операції зі встановлення повітряної переваги над Іраном, Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала ударів по шести військових аеропортах у західному, східному та центральному Ірані. Про це повідомляє ЦАХАЛ у Telegram, пише УНН.

Унаслідок атаки ізраїльські безпілотники знищили щонайменше 15 бойових літаків і ударних вертольотів режиму, зокрема винищувачі F-14, F-5 і гелікоптери AH-1 - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ці повітряні засоби готувалися до протидії діям ВПС Ізраїлю та були знищені ще до зльоту. Також уражено злітні смуги, підземні ангари та заправні літаки, що значно обмежило здатність іранських ВПС діяти з цих баз.

ЦАХАЛ заявляє, що операція є частиною ширшої стратегії зі зниження військового потенціалу іранського режиму та гарантування безпеки Ізраїлю.

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