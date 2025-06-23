ЦАХАЛ атаковал шесть аэропортов Ирана, уничтожив 15 самолетов и вертолетов

В рамках операции по установлению превосходства в воздухе над Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести военным аэропортам в западном, восточном и центральном Иране. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.

В результате атаки израильские беспилотники уничтожили не менее 15 боевых самолетов и ударных вертолетов режима, в том числе истребители F-14, F-5 и вертолеты AH-1 - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти воздушные средства готовились к противодействию действиям ВВС Израиля и были уничтожены еще до взлета. Также поражены взлетные полосы, подземные ангары и заправочные самолеты, что значительно ограничило способность иранских ВВС действовать с этих баз.

ЦАХАЛ заявляет, что операция является частью более широкой стратегии по снижению военного потенциала иранского режима и обеспечению безопасности Израиля.

Спутниковые снимки указывают на серьезные повреждения на иранском ядерном объекте в Фордо, но сомнения остаются - Reuters