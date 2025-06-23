ЦАХАЛ атаковал шесть аэропортов Ирана, уничтожив 15 самолетов и вертолетов
Киев • УНН
Армия обороны Израиля нанесла удары по шести военным аэропортам в Иране, уничтожив 15 боевых самолетов и вертолетов, в том числе истребители F-14, F-5 и вертолеты AH-1. Операция также поразила взлетные полосы и подземные ангары.
В рамках операции по установлению превосходства в воздухе над Ираном, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по шести военным аэропортам в западном, восточном и центральном Иране. Об этом сообщает ЦАХАЛ в Telegram, пишет УНН.
В результате атаки израильские беспилотники уничтожили не менее 15 боевых самолетов и ударных вертолетов режима, в том числе истребители F-14, F-5 и вертолеты AH-1
Отмечается, что эти воздушные средства готовились к противодействию действиям ВВС Израиля и были уничтожены еще до взлета. Также поражены взлетные полосы, подземные ангары и заправочные самолеты, что значительно ограничило способность иранских ВВС действовать с этих баз.
ЦАХАЛ заявляет, что операция является частью более широкой стратегии по снижению военного потенциала иранского режима и обеспечению безопасности Израиля.
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