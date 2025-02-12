Тривалий мир для України має бути підкріплений безпековими гарантіями, це не має бути Мінськ 3.0 - Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що тривалий мир для України має бути підкріплений безпековими гарантіями, а не черговим договором Мінськ 3.0. При цьому США не вважають, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів.

Про це Гегсет заявив під час засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі "Рамштайн") у Брюсселі, передає УНН.

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Тривалий мир для України має бути підкріплений безпековими гарантіями, щоби війна не почалася знову. І це не має бути Мінськ 3.0. США не вірять, що членство України в НАТО є реалістичним результатом врегулювання шляхом переговорів. Замість цього будь-які безпекові гарантії мають бути підтримані здатними і європейськими, і неєвропейськими силами і засобами. Якщо будуть розміщені миротворчі контингенти не в рамках місій НАТО, то вони не мають підпадати під статтю п'яту. Також має бути потужний механізм нагляду з боку міжнародної спільноти - сказав Гегсет.

Нагадаємо

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що його країна готова надати Україні ще 4,5 млрд фунтів (понад 5,4 млрд доларів) допомоги.