Длительный мир для Украины должен быть подкреплен гарантиями безопасности, это не должен быть Минск 3.0 - Гегсет

Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что длительный мир для Украины должен быть подкреплен гарантиями безопасности, а не очередным договором Минск 3.0. При этом США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.

Об этом Гегсет заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») в Брюсселе, передает УНН.

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Длительный мир для Украины должен быть подкреплен гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова. И это не должен быть Минск 3.0. США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. Вместо этого любые гарантии безопасности должны быть поддержаны способными и европейскими, и неевропейскими силами и средствами. Если будут размещены миротворческие контингенты не в рамках миссий НАТО, то они не должны подпадать под статью пятую. Также должен быть мощный механизм надзора со стороны международного сообщества