Длительный мир для Украины должен быть подкреплен гарантиями безопасности, это не должен быть Минск 3.0 - Гегсет
Киев • УНН
Министр обороны США заявил, что мир для Украины требует надежных гарантий безопасности, но не в формате Минска 3.0. Членство в НАТО пока не рассматривается как реалистичный вариант урегулирования.
Министр обороны США Пит Гегсет заявил, что длительный мир для Украины должен быть подкреплен гарантиями безопасности, а не очередным договором Минск 3.0. При этом США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров.
Об этом Гегсет заявил во время заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате «Рамштайн») в Брюсселе, передает УНН.
Детали
Длительный мир для Украины должен быть подкреплен гарантиями безопасности, чтобы война не началась снова. И это не должен быть Минск 3.0. США не верят, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров. Вместо этого любые гарантии безопасности должны быть поддержаны способными и европейскими, и неевропейскими силами и средствами. Если будут размещены миротворческие контингенты не в рамках миссий НАТО, то они не должны подпадать под статью пятую. Также должен быть мощный механизм надзора со стороны международного сообщества
Напомним,
Министр обороны Великобритании Джон Гили заявил, что его страна готова предоставить Украине еще 4,5 млрд фунтов (более 5,4 млрд долларов) помощи.