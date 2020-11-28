Трюдо зробив зворушливу заяву з нагоди Дня пам'яті жертв Голодоморів

"Сьогодні ми приєднуємося до українських громад у Канаді і по всьому світу, щоб згадати мільйони людей, постраждалих і загиблих під час Голодомору. З 1932 по 1933 роки тоталітарний радянський режим Йосипа Сталіна здійснив в Україні жахливий голод - геноцид, покликаний зломити дух українського народу, стерти його ідентичність і зупинити його прагнення до свободи і незалежності. Мільйони померли від голоду, багато хто з них діти, а інші були заарештовані, депортовані або страчені під час цієї жорстокої кампанії", - заявив прем'єр.

У той же час, він зазначив, що перед лицем такої жорстокості українці все ж вистояли, твердо дотримувалися своєї мови і своєї культури, не дивлячись на всі спроби режиму придушувати і переслідувати їх. А у 1991 році, після більш ніж півстоліття радянського гніту і керівництва, Україна завоювала незалежність.

"Протягом десятиліть зловісна реальність Голодомору заперечувалася, а страждання українців були приховані від світу. Ми зобов'язані пам'ятати історії загиблих і постраждалих сімей. Ми повинні прийняти ці суворі істини і взяти на себе зобов'язання завжди діяти, коли права людини знаходяться під загрозою. У цю річницю я закликаю всіх канадців вшанувати пам'ять жертв Голодомору і визнати той внесок, який українські канадці внесли у побудову кращої країни для всіх нас. Я також підтверджую непохитну підтримку Канадою вільної і незалежної України", - підкреслив Трюдо.

Наприкінці він додав "Вічна Їм Пам'ять" українською мовою.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів - щорічний національний пам'ятний день, який припадає на четверту суботу листопада.

Як повідомляв УНН, до Дня пам'яті жертв Голодоморів Президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і глава Верховної Ради Дмитро Разумков звернулися до українського народу.