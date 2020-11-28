Сьогодні в Україні вшановують пам'ять жертв Голодоморів

Традиційно у цей день громадяни відвідують поминальне богослужіння і покладають символічні горщики із зерном та свічками до пам'ятників жертвам Голодоморів в Україні.

Найбільш поширеною є акція "Запали свічку" - на підвіконня ставлять запалену свічку на згадку про жертв голоду. О 16:00 оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

Так, Україна пережила три Голодомори: 1921-1923, 1932-1933 та 1946-1947 років. Найбільш трагічним вважається голод 1932-1933 років, організований радянською владою.

Події 1932-33 років визнано геноцидом щодо українців з боку радянської влади, не тільки всередині країни, а й на міжнародному рівні – два десятки держав-членів ООН оцінюють події тих днів, як цілеспрямоване знищення українців.

Як повідомляв УНН, міський голова столиці напередодні закликав українців 28 листопада вшанувати жертв Голодоморів та запалити свічку пам'яті.