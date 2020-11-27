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“Збережемо правду”: Кличко закликав запалити свічку пам'яті жертв Голодомору

“Збережемо правду”: Кличко закликав запалити свічку пам'яті жертв Голодомору

Київ • УНН

 • 257662 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Міський голова столиці закликав українців завтра, 28 листопада, вшанувати жертв голодоморів та запалити свічку пам'яті. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні під час брифінгу, передає УНН.

“Завтра, в суботу (28 листопада — ред.) ми будемо вшановувати пам'ять жертв Голодомору та політичних репресій. Мільйони українців були знищені радянською владою штучно створеним голодом. Намагалися придушити волю та гідність людей, знищити національну свідомість — це жахлива сторінка в історії нашої країни. Ми повинні зберегти пам'ять про ті страшні події та поширити правду про цю трагедію... Я закликаю всіх у суботу, о 16 годині запалити свічку пам'яті та поставити її на підвіконня. Збережемо пам'ять — збережемо правду”, - заявив Кличко.

Нагадаємо, що День пам'яті жертв голодоморів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Додамо, що в жовтні у Києві президент Республіки Польща Анджей Дуда вшанував пам’ять жертв Голодомору.

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