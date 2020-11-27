“Збережемо правду”: Кличко закликав запалити свічку пам'яті жертв Голодомору

“Завтра, в суботу (28 листопада — ред.) ми будемо вшановувати пам'ять жертв Голодомору та політичних репресій. Мільйони українців були знищені радянською владою штучно створеним голодом. Намагалися придушити волю та гідність людей, знищити національну свідомість — це жахлива сторінка в історії нашої країни. Ми повинні зберегти пам'ять про ті страшні події та поширити правду про цю трагедію... Я закликаю всіх у суботу, о 16 годині запалити свічку пам'яті та поставити її на підвіконня. Збережемо пам'ять — збережемо правду”, - заявив Кличко.

Нагадаємо, що День пам'яті жертв голодоморів — щорічний національний пам'ятний день в Україні, що припадає на четверту суботу листопада.

Додамо, що в жовтні у Києві президент Республіки Польща Анджей Дуда вшанував пам’ять жертв Голодомору.