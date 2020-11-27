"Сохраним правду": Кличко призвал зажечь свечу памяти жертв Голодомора

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40928 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 61336 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 74097 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 87194 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112112 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113963 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126102 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156148 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Сохраним правду": Кличко призвал зажечь свечу памяти жертв Голодомора

"Сохраним правду": Кличко призвал зажечь свечу памяти жертв Голодомора

Киев  •  УНН

 • 257658 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Мэр столицы призвал украинцев завтра, 28 ноября, почтить жертв голодоморов и зажечь свечу памяти. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня во время брифинга, передает УНН.

"Завтра, в субботу (28 ноября - ред.) мы будем чтить память жертв Голодомора и политических репрессий. Миллионы украинцев были уничтожены советской властью искусственно созданным голодом. Пытались подавить волю и достоинство людей, уничтожить национальное сознание - это ужасная страница в истории нашей страны. Мы должны сохранить память о тех страшных событиях и распространить правду об этой трагедии... Я призываю всех в субботу, в 16 часов зажечь свечу памяти и поставить ее на подоконник. Сохраним память - сохраним правду", - заявил Кличко.

Напомним, что День памяти жертв голодоморов - ежегодный национальный памятный день в Украине, приходящийся на четвертую субботу ноября.

Добавим, что в октябре в Киеве президент Республики Польша Анджей Дуда почтил память жертв Голодомора.

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