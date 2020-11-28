Сегодня в Украине чествуют память жертв Голодоморов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Сегодня в Украине День памяти жертв Голодоморов - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября, сообщает УНН.
Традиционно в этот день граждане посещают поминальное богослужение и возлагают символические горшочки с зерном и свечами к памятникам жертвам Голодоморов в Украине.
Наиболее распространенной является акция "Зажги свечу" - на подоконник ставят зажженную свечу в память о жертвах голода. В 16:00 объявляется общенациональная минута молчания.
Так, Украина пережила три Голодомора: 1921-1923, 1932-1933 и 1946-1947 годов. Наиболее трагическим считается голод 1932-1933 годов, организованный советской властью.
События 1932-33 годов признаны геноцидом в отношении украинцев со стороны советской власти, не только внутри страны, но и на международном уровне - два десятка государств-членов ООН оценивают события тех дней, как целенаправленное уничтожение украинцев.
Как сообщал УНН, мэр столицы накануне призвал украинцев 28 ноября почтить жертв Голодоморов и зажечь свечу памяти.