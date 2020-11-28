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"Запаліть у вікнах свічки пам’яті": Зеленський, Разумков і Шмигаль звернулися до українців

Київ • УНН

 • 38302 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. До дня пам'яті жертв Голодоморів Президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль та голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернулись до українського народу, передає УНН.

"Сьогодні, о 16-ій годині запаліть у своїх вікнах свічки пам’яті. Нехай вони зігріють своїм теплом душі безневинних жертв Голодоморів”, - написав Президент у Telegram-каналі.

В оприлюдненому відеозверненні він зазначив, що наслідком Голодомору, що визнаний Геноцидом українського народу з боку сталінського режиму, стали мільйони жертв серед українців – втрати, співставні з тими, що понесла Україна у Другій світовій війні.

"Як можна прагнути знищити цілий народ? Чому й за що? Ми ніколи не зможемо цього зрозуміти. Ми ніколи не зможемо цього забути. Ми ніколи не зможемо цього пробачити", – наголосив у своєму зверненні Глава держави.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, говорячи про Голодомор, у своєму зверненні зазначив, що "такою була помста тоталітарного режиму за спротив та ідейні погляди українців".

"На сьогодні невідомі ані точна кількість, ані поіменний список жертв Голодоморів, адже у комуністичних верхівках ретельно замовчували про геноцид. Вшануймо пам’ять загиблих, а також "людей правди", які ризикуючи власним життям, не дали комуністам приховати цей злочин", - наголосив він.

Зі слів голови ВР Дмитра Разумкова, історії тих, хто пережив голод, – "настільки моторошні, що не вкладаються у голові, але саме вони допомагають зрозуміти біль, через який довелося пройти мільйонам українських сімей".

"Сьогодні ми вшановуємо пам’ять жертв трьох Голодоморів, які забрали життя величезної кількості українців у першій половині ХХ століття: у 1921 – 1923 роках, 1932–1933 та у повоєнні 1946–1947 роки. Наш обов’язок – зберегти пам’ять про ці жертви. Ми також маємо зробити висновки про передумови, причини та наслідки. І будувати державу, у якій подібні трагедії ніколи не зможуть повторитися", - вказав очільник парламенту.

Нагадаємо, сьогодні в Україні День пам'яті жертв Голодоморів - щорічний національний пам'ятний день, що припадає на четверту суботу листопада.

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