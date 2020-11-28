Трюдо сделал трогательное заявление по случаю Дня памяти жертв Голодоморов

"Сегодня мы присоединяемся к украинским общинам в Канаде и по всему миру, чтобы вспомнить миллионы людей, пострадавших и погибших во время Голодомора. С 1932 по 1933 год тоталитарный советский режим Иосифа Сталина вызвал в Украине ужасный голод - геноцид, призванный сломить дух украинского народа, стереть его идентичность и остановить его стремление к свободе и независимости. Миллионы умерли от голода, многие из них дети, а другие были арестованы, депортированы или казнены в рамках этой жестокой кампании", - заявил премьер.

В то же время, от отметил, что перед лицом такой жестокости украинцы все же выстояли, твердо придерживались своего языка и своей культуры, несмотря на все попытки режима подавлять и преследовать их. А в 1991 году, после более чем полувека советского гнета и правления, Украина завоевала независимость.

"На протяжении десятилетий зловещая реальность Голодомора отрицалась, а страдания украинцев были скрыты от мира. Мы обязаны помнить истории погибших и пострадавших семей. Мы должны принять эти суровые истины и взять на себя обязательство всегда действовать, когда права человека находятся под угрозой. В эту годовщину я призываю всех канадцев почтить память жертв Голодомора и признать тот вклад, который украинские канадцы внесли в построение лучшей страны для всех нас. Я также подтверждаю непоколебимую поддержку Канадой свободной и независимой Украины", - подчеркнул Трюдо.

В конце он добавил "Вічна Їм Пам’ять" на украинском языке.

Напомним, сегодня в Украине День памяти жертв Голодомора - ежегодный национальный памятный день, который приходится на четвертую субботу ноября.

Как сообщал УНН, ко Дню памяти жертв Голодоморов Президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков обратились к украинскому народу.