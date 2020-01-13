Труба прокоментував відкриття справи щодо нього
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Колишній директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба заявив, що кримінальне провадження відкрите стосовно повідомлень про фейкові аудіозаписи не має перспектив. Про це він повідомив у своєму каналі в Telegram, передає УНН.
“Звертаю увагу, що кримінальне провадження відкрито стосовно повідомлень про фейкові аудіозаписи. Перспектив там немає. Але постає головне питання: хто замовив та встановив прослуховування в кабінеті директора ДБР, адже саме ця подія стала підставою для створення фейкових записів? Хто автор цього сценарію? На ці питання важливо офіційно отримати відповіді в рамках існуючого кримінального провадження”, — написав Труба.
За його словами, щодо правової частини, тут все просто: внесення відомостей до ЄРДР не є чимось незвичайним, адже всі звернення, заяви мають бути перевірені в рамках відкритого кримінального провадження.
“Буду співпрацювати з правоохоронцями та давати відповіді на їхні питання”, — зазначив Труба.
Нагадаємо, Генпрокуратура України ще 13 грудня відкрила кримінальне провадження проти колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби.
Як повідомлялося, 27 грудня Президент Зеленський звільнив директора ДБР Трубу і призначив йому заміну.