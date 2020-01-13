У Генпрокуратурі відкрили справу проти ексголови ДБР Труби
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Генпрокуратура України ще 13 грудня відкрила кримінальне провадження проти колишнього директора Державного бюро розслідувань (ДБР) Романа Труби. Про це з посиланням на відповідь ГПУ на запит повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Facebook, передає УНН.
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"У Генпрокуратурі відкрили справу проти екс-глави ДБР Труби. Прийшла відповідь на мій запит в ГПУ з приводу протиправних дій Романа Труби. У документі зазначено, що 13 грудня з цього питання було розпочато досудове розслідування за статтею 343 КК (втручання в діяльність працівників правоохоронних органів) і статті 387 КК (розголошення даних досудового слідства). Вести справу доручили Головному слідчому управлінню Національної поліції України", - повідомив Гончаренко.
З його слів, "записи з кабінету Труби, які були оприлюднені, доводять, що екс-керівник відомства неодноразово і цинічно порушував закон".
Нагадаємо, 27 грудня Президент Зеленський звільнив директора ДБР Трубу і призначив йому заміну.