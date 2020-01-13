В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ГБР Трубы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Генпрокуратура Украины еще 13 декабря открыла уголовное производство в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом со ссылкой на ответ ГПУ на запрос сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, передает УНН.
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"В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ГБР Трубы. Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 УКУ (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - сообщил Гончаренко.
По его словам, "записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон".
Напомним, 27 декабря Президент Зеленский уволил директора ГБР Трубу и назначил ему замену.