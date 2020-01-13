В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ГБР Трубы

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 113731 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 118709 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 117159 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 134363 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 107660 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 109272 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 109066 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132007 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130753 просмотра

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В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ГБР Трубы

В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ГБР Трубы

Киев  •  УНН

 • 14207 просмотра

КИЕВ. 13 января. УНН. Генпрокуратура Украины еще 13 декабря открыла уголовное производство в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы. Об этом со ссылкой на ответ ГПУ на запрос сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook, передает УНН.

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"В Генпрокуратуре открыли дело против экс-главы ГБР Трубы. Пришел ответ на мой запрос в ГПУ по поводу противоправных действий Романа Трубы. В документе указано, что 13 декабря по этому вопросу было начато досудебное расследование по статье 343 УКУ (вмешательство в деятельность работников правоохранительных органов) и статье 387 УКУ (разглашение данных досудебного следствия). Вести дело поручили Главному следственному управлению Национальной полиции Украины", - сообщил Гончаренко.

По его словам, "записи из кабинета Трубы, которые были обнародованы, доказывают, что экс-руководитель ведомства неоднократно и цинично нарушал закон".

Напомним, 27 декабря Президент Зеленский уволил директора ГБР Трубу и назначил ему замену.

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