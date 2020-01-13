Труба прокомментировал открытие дела в отношении него

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КИЕВ. 13 января. УНН. Бывший директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба заявил, что уголовное производство открыто в отношении сообщений о фейковых аудиозаписях не имеет перспектив. Об этом он сообщил в своем канале в Telegram, передает УНН.

"Обращаю внимание, что уголовное производство открыто в отношении сообщений о фейковых аудиозаписях. Перспектив там нет. Но возникает главный вопрос: кто заказал и установил прослушивание в кабинете директора ГБР, ведь именно это событие стало основанием для создания фейковых записей? Кто автор этого сценария? На эти вопросы важно официально получить ответы в рамках существующего уголовного производства", - написал Труба.

По его словам, относительно правовой части, здесь все просто: внесение сведений в ЕРДР не является чем-то необычным, ведь все обращения, заявления должны быть проверены в рамках открытого уголовного производства.

"Буду сотрудничать с правоохранителями и отвечать на их вопросы", - отметил Труба.

Напомним, Генпрокуратура Украины еще 13 декабря открыла уголовное производство в отношении бывшего директора Государственного бюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Как сообщалось, 27 декабря Президент Зеленский уволил директора ГБР Трубу и назначил ему замену.

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