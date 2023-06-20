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Трьох військовополонених вивезли з Угорщини в Україну – МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 червня. УНН. З Угорщини вдалося вивезти трьох українських військовополонених. Вони перебувають в Україні. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Трьох військовополонених вивезли з Угорщини в Україну – МЗС

Цитата

«Посольству України в Будапешті вдалося вивезти із Угорщини трьох українських військовополонених. Вони вже перебувають на українській території, їм надається всіляка підтримка», - написав Ніколенко.

За його словами, українські дипломати разом із Координаційним штабом з питань поводження із військовополоненими та іншими причетними органами України продовжують вживати активних заходів, аби повернути додому решту вивезених із росії в Угорщину українських захисників.

Доповнення

Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявляв, що офіційний Будапешт не причетний до вивезення з росії 11 українських військовополонених, які зараз перебувають на території Угорщини.

Попри намагання угорської влади відмежуватися від історії з вивезенням з росії українських військовополонених, у Брюсселі вважають, що офіційний Будапешт повинен пояснити свою участь у цьому процесі, а також повну відсутність комунікації з цього приводу з українським урядом.

Україна вимагала в угорської сторони допустити консула до 11 українських військовополонених, яких Угорщина без відома українського уряду або міжнародних правозахисних організацій вивезла із росії і які утримуються в ізоляції.

Українські Національні Новини

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