Трое военнопленных были вывезены из Венгрии в Украину – МИД

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«Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии трех украинских военнопленных. Они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка», - написал Николенко.

По его словам, украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из россии в Венгрию украинских защитников.

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Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявлял, что официальный Будапешт не причастен к вывозу из россии 11 украинских военнопленных, которые сейчас находятся на территории Венгрии.

Несмотря на попытки венгерских властей отмежеваться от истории с вывозом из россии украинских военнопленных, в Брюсселе считают, что официальный Будапешт должен объяснить свое участие в этом процессе, а также полное отсутствие коммуникации по этому поводу с украинским правительством.

Украина потребовала у венгерской стороны допустить консула к 11 украинским военнопленным, которых Венгрия без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций вывезла из россии и которые содержатся в изоляции.