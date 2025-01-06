Трюдо може оголосити про завершення політичної кар'єри вже в понеділок
Київ • УНН
Канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо планує оголосити про відставку з посади лідера Ліберальної партії.
Канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо, ймовірно, вже в понеділок заявить про завершення своєї політичної кар’єри на посаді лідера Ліберальної партії. Про це повідомляє The Globe and Mail, передає УНН.
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Хоча точна дата оголошення залишається невідомою, джерела вважають, що це станеться до важливої загальнонаціональної зустрічі, запланованої на середу.
Прем’єрський офіс поки що не коментує ці повідомлення, залишаючи питання відкритим. Цей крок, якщо його підтвердять, стане значущою подією для канадської політики, адже Трюдо перебуває на чолі уряду з 2015 року.
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