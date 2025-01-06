Трюдо может объявить о завершении политической карьеры уже в понедельник
Киев • УНН
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо планирует объявить об отставке с должности лидера Либеральной партии.
Канадский премьер-министр Джастин Трюдо, вероятно, уже в понедельник заявит о завершении своей политической карьеры на посту лидера Либеральной партии. Об этом сообщает The Globe and Mail, передает УНН.
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Хотя точная дата объявления остается неизвестной, источники считают, что это произойдет до важной общенациональной встречи, запланированной на среду.
Премьерский офис пока не комментирует эти сообщения, оставляя вопрос открытым. Этот шаг, если его подтвердят, станет значимым событием для канадской политики, ведь Трюдо находится во главе правительства с 2015 года.
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