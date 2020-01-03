Трикратного тріумфатора Ліги чемпіонів визнано автором кращого голу 10-річчя в Бундеслізі
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Колишній іспанський форвард Рауль у футболці “Шальке” очолив десятку найкращих голів десятиліття в чемпіонаті Німеччини (2010-2019 роки) за версією Бундесліги, повідомляє УНН з посиланням на YouTube-канал Бундесліги.
У матчі 2 туру сезону 2011/12 Рауль обігрався з партнером по команді, вибіг з-за спин оборонної лінії та філігранно перекинув м’яч за комірець голкіперу.
До трійки найкращих потрапили також гол “ножицями” від форварда “Баварії” Роберта Лєвандовскі і його колеги за амплуа Себастьяна Аллє з франкфуртського “Айнтрахта”.
Додамо, Рауль виступав за “Шальке” з 2010 по 2012 рік і встиг відзначитись 28 голами у 66 матчах. На його рахунку 16 завойованих титулів чемпіона у складі “Реалу”, а також по два за “Шальке” і “Аль-Садд”.