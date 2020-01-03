Трехкратный триумфатор Лиги чемпионов признан автором лучшего гола 10-летие в Бундеслиге
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Бывший испанский форвард Рауль в футболке “Шальке” возглавил десятку лучших голов десятилетия в чемпионате Германии (2010-2019 годы) по версии Бундеслиги, сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал Бундеслиги.
В матче 2 тура сезона 2011/12 Рауль обыгрался с партнером по команде, выбежал из-за спин оборонительной линии и филигранно перебросил мяч за шиворот голкиперу.
В тройку лучших попали также гол “ножницами” от форварда “Баварии” Роберта Левандовски и его коллеги по амплуа Себастьяна Алле из франкфуртского “Айнтрахта”.
Добавим, Рауль выступал за “Шальке” с 2010 по 2012 год и успел отметиться 28 голами в 66 матчах. На его счету 16 завоеванных титулов чемпиона в составе “Реала”, а также по два за “Шальке” и “Аль-Садд”.