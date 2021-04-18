Три людини загинули в результаті стрілянини в Техасі

Що відомо

За даними поліції, невідомий відкрив стрілянину на перетині двох вулиць на околиці міста. Правоохоронці зазначили, що поки не мають інформації про особу стрілка і його ймовірних мотиви.

У поліції припустили, що інцидент носить побутовий характер. У повідомленні говориться, що небезпеки для населення немає, хоча підозрюваний все ще на волі.

Доповнення

За останні тижні в США відбулися кілька інцидентів із стріляниною. Так, 13 квітня учень школи в Теннессі почав перестрілку з поліцією, в результаті вогню його вбили, один поліцейський був поранений. 15 квітня в місті Сан-Антоніо чоловік в’їхав на машині в термінал аеропорту і відкрив стрілянину, після чого його застрелив поліцейський. На наступний день відбулася стрілянина в будівлі компанії FedEx в штаті Індіана, в результаті загинули вісім чоловік, а підозрюваний покінчив життя самогубством. 17 квітня в місті Омаха в результаті стрілянини в торговому центрі загинув молодий чоловік і постраждала дівчина. У той же день одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення при стрільбі в Коламбусі.

Президент США Джо Байден 9 квітня заявив про епідемію збройного насильства в країні і запропонував заборонити вільний продаж комплектуючих зброї.