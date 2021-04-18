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Три людини загинули в результаті стрілянини в Техасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Три людини загинули під час стрілянини в американському місті Остін (штат Техас), повідомляє в Twitter місцева медична служба, передає УНН.

Що відомо

За даними поліції, невідомий відкрив стрілянину на перетині двох вулиць на околиці міста. Правоохоронці зазначили, що поки не мають інформації про особу стрілка і його ймовірних мотиви.

У поліції припустили, що інцидент носить побутовий характер. У повідомленні говориться, що небезпеки для населення немає, хоча підозрюваний все ще на волі.

Доповнення

За останні тижні в США відбулися кілька інцидентів із стріляниною. Так, 13 квітня учень школи в Теннессі почав перестрілку з поліцією, в результаті вогню його вбили, один поліцейський був поранений. 15 квітня в місті Сан-Антоніо чоловік в’їхав на машині в термінал аеропорту і відкрив стрілянину, після чого його застрелив поліцейський. На наступний день відбулася стрілянина в будівлі компанії FedEx в штаті Індіана, в результаті загинули вісім чоловік, а підозрюваний покінчив життя самогубством. 17 квітня в місті Омаха в результаті стрілянини в торговому центрі загинув молодий чоловік і постраждала дівчина. У той же день одна людина загинула, ще п’ятеро отримали поранення при стрільбі в Коламбусі.

Президент США Джо Байден 9 квітня заявив про епідемію збройного насильства в країні і запропонував заборонити вільний продаж комплектуючих зброї.

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