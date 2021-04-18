Три человека погибли в результате стрельбы в Техасе
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Три человека погибли во время стрельбы в американском городе Остин (штат Техас), сообщает в Twitter местная медицинская служба, передает УНН.
Что известно
По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу на пересечении двух улиц на окраине города. Правоохранители отметили, что пока не располагают информацией о личности стрелка и его возможных мотивах.
В полиции предположили, что инцидент носит бытовой характер. В сообщении говорится, что опасности для населения нет, хотя подозреваемый все еще на свободе.
Дополнение
За последние недели в США состоялись несколько инцидентов со стрельбой. Так, 13 апреля ученик школы в Теннесси начал перестрелку с полицией, в результате огня его убили, один полицейский был ранен. 15 апреля в городе Сан-Антонио человек въехал на машине в терминал аэропорта и открыл стрельбу, после чего его застрелил полицейский. На следующий день состоялась стрельба в здании компании FedEx в штате Индиана, в результате погибли восемь человек, а подозреваемый покончил жизнь самоубийством. 17 апреля в городе Омаха в результате стрельбы в торговом центре погиб молодой человек и пострадала девушка. В тот же день один человек погиб, еще пятеро получили ранения при стрельбе в Коламбусе.
Президент США Джо Байден 9 апреля заявил про эпидемию вооруженного насилия в стране и предложил запретить свободную продажу комплектующих оружия.