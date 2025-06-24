Третина боїв на фронті - на Покровському напрямку: карта від Генштабу
Київ • УНН
За минулу добу на фронті зафіксовано 165 боєзіткнень, третина з яких відбулася на Покровському напрямку. Ворог завдав трьох ракетних та 36 авіаційних ударів, застосувавши 2861 дрон-камікадзе та здійснивши 6076 артилерійських обстрілів.
Третина боїв на фронті минулої доби сталася на Покровському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 24 червня, показавши карту бойових дій, пише УНН.
Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 боєзіткнень
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів 17 ракетами та 36 авіаційних ударів, скинув 72 керовані авіаційні бомби, також залучив 2861 дрон-камікадзе. Окрім того ворог здійснив 6076 артилерійських обстрілів, зокрема 103 - із реактивних систем залпового вогню.
"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 17 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, три засоби ракетних військ і артилерії та один пункт управління російських загарбників", - ідеться у зведенні.
Ситуація за напрямками
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 10 атак загарбників. Також ворог завдав 12 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 22 керовані авіаційні бомби, та здійснив 262 обстріли, вісім із яких – із реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог сім разів марно намагався просунутися в районах населених пунктів Дворічна, Глибоке, Вовчанські Хутори, Красне Перше та Фиголівка.
На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах Кіндрашівки, Кругляківки та у напрямках Піщаного, Петропавлівки.
На Лиманському напрямку відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог намагався просунутися вперед поблизу населених пунктів Твердохлібове, Рідкодуб, Карпівка, Колодязі та в напрямках Греківки, Зеленої Долини, Нового Миру, Ольгівки.
На Сіверському напрямку наші війська відбили одну атаку противника в районі Григорівки.
На Краматорському напрямку ворог здійснив 12 атак у районах Новомаркового, Часового Яру та в напрямках Миколаївки, Ступочок, Привілля, Бондарного.
Минулої доби на Торецькому напрямку ворог 27 разів атакував українські підрозділи в районах Диліївки, Щербинівки, Петрівки, Яблунівки, Русиного Яру та в напрямках Плещіївки, Яблунівки.
На Покровському напрямку протягом минулої доби наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Промінь, Новоторецьке, Миролюбівка, Лисівка, Новоукраїнка, Новосергіївка, Удачне, Мирноград, Олексіївка, Попів Яр, Малинівка, Коптєвє та в напрямках Шахового, Володимирівки, Молодецького, Сергіївки, Новопавлівки.
На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 17 атак загарбників у районах населених пунктів Багатир, Новосілка, Запоріжжя, Перебудова, Комар, Мирне, Шевченко, Вільне Поле та в напрямку Воскресенки.
Минулої доби на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках бойових зіткнень не відбувалося.
На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи шість разів намагалися просунутися уперед – успіху не мали.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
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