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Треть боев на фронте - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 72 просмотра

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 165 боестолкновений, треть из которых произошла на Покровском направлении. Враг нанес три ракетных и 36 авиационных ударов, применив 2861 дрон-камикадзе и осуществив 6076 артиллерийских обстрелов.

Треть боев на фронте - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Треть боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 24 июня, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 165 боестолкновений

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара 17 ракетами и 36 авиационных ударов, сбросил 72 управляемые авиационные бомбы, также задействовал 2861 дрон-камикадзе. Кроме того, враг совершил 6076 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 - из реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 17 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, три средства ракетных войск и артиллерии и один пункт управления российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки украинские воины отбили 10 атак захватчиков. Также враг нанес 12 авиационных ударов, применив при этом 22 управляемые авиационные бомбы, и совершил 262 обстрела, восемь из которых – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг семь раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Двуречная, Глубокое, Волчанские Хутора, Красное Первое и Фиголевка.

На Купянском направлении вчера произошло шесть атак оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника в районах Кондрашовки, Кругляковки и в направлениях Песчаного, Петропавловки.

На Лиманском направлении произошло 24 боевых столкновения. Враг пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Твердохлебово, Редкодуб, Карповка, Колодези и в направлениях Грековки, Зеленой Долины, Нового Мира, Ольговки.

На Северском направлении наши войска отбили одну атаку противника в районе Григоровки.

На Краматорском направлении враг совершил 12 атак в районах Новомарково, Часового Яра и в направлениях Николаевки, Ступочек, Приволья, Бондарного.

За прошедшие сутки на Торецком направлении враг 27 раз атаковал украинские подразделения в районах Дылеевки, Щербиновки, Петровки, Яблоновки, Русиного Яра и в направлениях Плещеевки, Яблоновки.

На Покровском направлении в течение прошедших суток наши защитники остановили 54 штурмовых действия агрессора вблизи населенных пунктов Проминь, Новоторецьке, Миролюбовка, Лысовка, Новоукраинка, Новосергиевка, Удачное, Мирноград, Алексеевка, Попов Яр, Малиновка, Коптеве и в направлениях Шахового, Владимировки, Молодецкого, Сергеевки, Новопавловки.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 17 атак захватчиков в районах населенных пунктов Богатырь, Новоселка, Запорожье, Перестройка, Комар, Мирное, Шевченко, Вольное Поле и в направлении Воскресенки.

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Ореховском направлениях боевых столкновений не происходило.

На Приднепровском направлении вражеские подразделения шесть раз пытались продвинуться вперед – успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Еще плюс 1200 оккупантов, танк и РСЗО: Генштаб обновил данные о потерях врага24.06.25, 08:19 • 734 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Украина
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