Тренер суперника Усика назвав українця кращим боксером світу
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Наставник Педро Діас нідерландського непереможного суперважковаговика Тайрона Спонга дав оцінку майбутньому супернику свого підопічного – українцю Олександру Усику, повідомляє УНН з посиланням на інтерв'ю тренера Youtube-каналу "CPSBOXINGNEWS INC".
"Кожен знає кар'єру Усика. Це екстраординарний боксер. Для мене він найкращий боксер світу, якщо мова йде про "великих" боксерів", - заявив Діас.
Попри це наставник вважає, що його підопічний зможе продемонструвати себе у бою з Усиком.
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"Спонг, в свою чергу, був одним з кращих кікбоксерів в історії. Він - сильний боєць з добре поставленим ударом. Неймовірно хоробрий. Ніхто не знає його в світі боксу, але після бою з Усиком про нього говоритимуть всі", - відзначив Діас.
Відзначимо, що поєдинок боксерів пройде в Чикаго за київським часом 13 жовтня.
Нагадаємо, що Усик назвав сильні сторони Спонга.