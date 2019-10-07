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Тренер соперника Усика назвал украинца лучшим боксером мира

Киев • УНН

 • 13210 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Наставник Педро Диас нидерландского непобедимого супертяжа Тайрона Спонга дал оценку будущему сопернику своего подопечного - украинцу Александру Усику, сообщает УНН со ссылкой на интервью тренера Youtube-канала "CPSBOXINGNEWS INC".

Тренер соперника Усика назвал украинца лучшим боксером мира

"Каждый знает карьеру Усика. Это экстраординарный боксер. Для меня он лучший боксер мира, если речь идет о "великих" боксерах", - заявил Диас.

Несмотря на это наставник считает, что его подопечный сможет продемонстрировать себя в бою с Усиком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Усик прилетел в Чикаго, чтобы провести свой дебютный бой в супертяжелом весе

"Спонг, в свою очередь, был одним из лучших кикбоксеров в истории. Он - сильный боец с хорошо поставленным ударом. Невероятно храбрый. Никто не знает его в мире бокса, но после боя с Усиком о нем будут говорить все", - отметил Диас.

Отметим, что поединок боксеров пройдет в Чикаго по киевскому времени 13 октября.

Напомним, что Усик назвал сильные стороны Спонга.

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