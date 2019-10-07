Усик прилетів до Чикаго, щоб провести свій дебютний бій у суперважкій вазі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Український боксер Олександр Усик прибув до Чикаго, щоб провести свій дебютний бій у суперважкій вазі. Фото в Instagram опублікував менеджер Усика Егіс Клімас, передає УНН.
"Ласкаво просимо в Чикаго", - підписав Клімас фото з Усіком та його командою в аеропорту.
Раніше, менеджер Усика вже повідомляв на своїй сторінці в Instagram, що підготовка до дебюту Усика у суперважкій вазі - офіційно завершена.
Нагадаємо, що у дебютному поєдинку нової вагової категорії Усик зустрінеться із Тайроном Спонгом.
Бій проти нідерландця Тайрона Спонга пройде на "Уінтраст Арені" 12 жовтня (рано вранці 13 жовтня по Києву).
На думку нідерландця, Усик є одним з кращих боксерів світу, а з плином часу українець може стати жахом для топових боксерів даного дивізіону.