Усик прилетел в Чикаго, чтобы провести свой дебютный бой в супертяжелом весе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 октября. УНН. Украинский боксер Александр Усик прибыл в Чикаго, чтобы провести свой дебютный бой в супертяжелом весе. Фото в Instagram опубликовал менеджер Усика Эгис Климас, передает УНН.
"Добро пожаловать в Чикаго", - подписал Климас фото с Усиком и его командой в аэропорту.
Ранее, менеджер Усика уже сообщал на своей странице в Instagram, что подготовка к дебюту Усика в супертяжелом весе - официально завершена.
Напомним, что в дебютном поединке новой весовой категории Усик встретится с Тайроном Спонгом.
Бой против нидерландца Тайрона Спонга пройдет на "Уинтраст Арене" 12 октября (рано утром 13 октября по Киеву).
По мнению нидерландца, Усик является одним из лучших боксеров мира, а с течением времени украинец может стать кошмаром для топовых боксеров данного дивизиона.