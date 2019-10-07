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Усик прилетел в Чикаго, чтобы провести свой дебютный бой в супертяжелом весе

Киев • УНН

 • 12780 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Украинский боксер Александр Усик прибыл в Чикаго, чтобы провести свой дебютный бой в супертяжелом весе. Фото в Instagram опубликовал менеджер Усика Эгис Климас, передает УНН.

Усик прилетел в Чикаго, чтобы провести свой дебютный бой в супертяжелом весе

"Добро пожаловать в Чикаго", - подписал Климас фото с Усиком и его командой в аэропорту.

Ранее, менеджер Усика уже сообщал на своей странице в Instagram, что подготовка к дебюту Усика в супертяжелом весе - официально завершена.

Напомним, что в дебютном поединке новой весовой категории Усик встретится с Тайроном Спонгом.

Бой против нидерландца Тайрона Спонга пройдет на "Уинтраст Арене" 12 октября (рано утром 13 октября по Киеву).

По мнению нидерландца, Усик является одним из лучших боксеров мира, а с течением времени украинец может стать кошмаром для топовых боксеров данного дивизиона.

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