Тренер Словаччини назвав Україну сильним суперником
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Головний тренер збірної Словаччини Ян Козак розповів, що в найближчих товариських матчах проти України і Норвегії планує вдатися до експериментів зі складом, повідомляє УНН з посиланням на сайт Словацької федерації футболу.
"І Україна, і Норвегія – сильні збірні з хорошими футболістами. Але у нас дві гри і 24 футболіста в заявці і, сподіваюся, більшість з них зможе зіграти. Основний акцент збираюся зробити на гравців, які не мали достатньо практики у відборі ЧС-2018. Але це не означає, що на поле вийдуть лише молоді футболісти. Було б неправильним випускати команду дебютантів на матчі проти таких суперників", – сказав Козак.
Відзначимо, що зустріч Україна – Словаччина пройде 10-го листопада на "Арені Львів".
Нагадаємо, що футболіст "Наполі" Марек Гамшик потрапив до заявки словацької збірної, яка нараховує 24 гравців.