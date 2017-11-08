Тренер Словаччини назвав Україну сильним суперником

"І Україна, і Норвегія – сильні збірні з хорошими футболістами. Але у нас дві гри і 24 футболіста в заявці і, сподіваюся, більшість з них зможе зіграти. Основний акцент збираюся зробити на гравців, які не мали достатньо практики у відборі ЧС-2018. Але це не означає, що на поле вийдуть лише молоді футболісти. Було б неправильним випускати команду дебютантів на матчі проти таких суперників", – сказав Козак.

Відзначимо, що зустріч Україна – Словаччина пройде 10-го листопада на "Арені Львів".

Нагадаємо, що футболіст "Наполі" Марек Гамшик потрапив до заявки словацької збірної, яка нараховує 24 гравців.